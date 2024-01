A poche ore dalla chiusura del mercato invernale qualcosa si muove in casa Inter, anche se si tratta ormai di situazioni marginali che non influiranno sulla squadra attualmente a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco le ultime novità rilevate da FcInterNews.it:

SENSI - Domani sarà il fatidico giorno di Stefano Sensi al Leicester. La trattativa per il passaggio ai Foxes del centrocampista dell’Inter si chiuderà per una somma di 2,5 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto per una stagione e mezza a due milioni di ingaggio più bonus. La durata limitata dell’accordo è legata al fatto che in casa Leicester non vi è grande fiducia in merito alle condizioni di Sensi.

BRAZAO - Gabriel Brazao ha risolto il suo contratto con la Ternana e da domani tornerà a disposizione dell’Inter. Il portiere brasiliano, però, sarà ancora una volta solo di passaggio a Milano perché nei prossimi giorni si chiuderà l’operazione con il Santos. Secondo quanto rilevato da FcInterNews.it, l’accordo che porterà l’estremo difensore al Peixe sarà a titolo definitivo: saluta quindi l’Italia Brazao, arrivato all’Inter nel 2019 e protagonista di un lungo giro di prestiti che ha toccato Albacete, Real Oviedo, Spal, Cruzeiro e appunto Ternana, con qualche sporadica presenza tra i convocati nerazzurri.

CARBONI - L’Inter non si scompone e non cede di un millimetro su Valentin Carboni. Non muta quindi la posizione dell’attaccante argentino attualmente in prestito al Monza, oggetto di un summit con il suo agente Alessandro Moggi quest’oggi nella sede di Viale della Liberazione; la sua situazione verrà poi rivalutata quest’estate. Nel frattempo, si registra qualche interesse anche per il fratello, il difensore Franco passato di recente alla Ternana dopo l’esperienza al Monza. La presenza di Alessandro Moggi, agente e intermediario in sede, oltretutto, può essere foriera anche di nuove piste per il mercato nerazzurro: va ricordato che è stato proprio lui a favorire l’arrivo in Italia di Mateo Retegui. Ma eventualmente i discorsi saranno approfonditi più avanti qualora si decidesse di prendere un nuovo attaccante ma l’arrivo ormai pressoché definito di Mehdi Taremi a giugno rende poco probabile al momento l’ipotesi.

