Taremi è riuscito a fuggire da Teheran, ma probabilmente il suo futuro non sarà più nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il club sta cercando una sistemazione all'attaccante persiano per fare spazio a Rasmus Hojlund. Il danese, dopo Bonny, è il profilo che si vuole per completare l'attacco con Lautaro e Thuram.

Su Taremi si registrano gli interessamenti di Fulham, Nottingham Forest e Besiktas. Come ricorda il quotidiano, a vantaggio dell’Inter c’è il fatto che l’attaccante iraniano è approdato in nerazzurro da svincolato. Questo significa che il suo costo a bilancio (solo le commissioni) è molto ridotto e, di conseguenza, non sono necessarie richieste particolarmente corpose per il cartellino.

Solo l'uscita dell'ex Porto può aprire le porte a un nuovo ingresso nel reparto avanzato. Hojlund ha già dato la sua totale disponibilità al trasferimento in nerazzurro. Il vero ostacolo - sottolinea il CdS - è il Manchester United che spinge per una cessione a titolo definitivo, al momento non prendendo in considerazione il prestito con diritto/obbligo di riscatto proposto dall’Inter.