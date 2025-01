Arrivano conferme sull’interesse dell’Inter per Tomas Perez, giovane del Newell's Old Boys, sul taccuino nerazzurro (insieme a Mateo Silvetti, come anticipato da Sky negli scorsi giorni). Idem per la visita di Rosario Ignacio Astore, presidente del club argentino arrivato a Milano per incontrare i vertici della società di Viale della Liberazione, come spiegato dai colleghi di Radio La Red.

Secondo quanto appreso da FcInterNews il meeting tra le parti ha già avuto luogo, così come quello con Marcelo Simonian, agente di Perez. Nulla è chiuso, tanto che le parti si dovranno comunque aggiornare di nuovo, con l’Inter che però non ha assoluta fretta di concludere l’affare. Sebbene non si possa escludere a priori che la trattativa possa subire delle improvvise accelerazioni, Perez comunque non arriverebbe ora a Milano, ma eventualmente si procederebbe al prestito del centrocampista classe 2005.

Al momento però la verità è che l’Inter non ha alcuna urgenza di chiudere l’affare, visto che l’idea è di impostare un’operazione futuribile per il prossimo luglio, quando in teoria potranno essere messi sotto contratto anche calciatori per l’eventuale seconda squadra.