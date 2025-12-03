INTER-VENEZIA 3-0 (18' Diouf, 20' Esposito, 34' Thuram)

HALFTIME REPORT - Onestamente, è difficile pensare ad uno spartito migliore: anche con tutta la tara del caso, la prestazione dell'Inter è decisamente di alto livello. E i tifosi che hanno sfidato il freddo di San Siro hanno potuto gustarsi quelle delizie che tanto hanno bramato: il primo gol nerazzurro di Andy Diouf, nato da un suo spunto personale; la prima gioia nella sua casa di Pio Esposito col bolide che non lascia scampo a Grandi; il ritorno al gol di Marcus Thuram con un'altra conclusione dalla distanza. Gap evidente tra le avversarie, però ciò nulla toglie a quanto di bello fatto vedere.

------

45' + 1 - Finisce il primo tempo: l'Inter va al riposo avanti con un rotondo 3-0 sul Venezia.

45' + 1 - Punizione di Sucic, nessuno tocca e sarà rinvio dal fondo.

45' - Ci sarà un minuto di recupero. Primo giallo del match per Korac, dopo un fallo su Thuram.

41' - Duncan prova il cross a servire Sagrado, palla troppo profonda che si perde sul fondo.

41' - Cerca gloria Luis Henrique, tiro un po' debole bloccato da Grandi.

40' - Blitz di Sucic che una volta entrato in area scarica su Pio Esposito la cui conclusione è ribattuta.

39' - Altro errore in impostazione di Martinez, che ha da ridire coi compagni.

IL GOL DI THURAM: Errore in appoggio di Venturi, palla agganciata da Zielinski che appoggia rapido per Thuram. Esposito fa un bel movimento a calamitare l'attenzione della difesa aprendo il varco alla conclusione dalla distanza del francese che infila la palla all'angolino.

34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMM!!!

32' - Velo di Esposito per Thuram che poi serve di tacco il compagno, Lella però capisce e anticipa.

29' - Tiro in diagonale velenoso di Thuram, Grandi interviene in due tempi.

29' - Numero di Luis Henrique che con un tocco fatato salta due difensori, poi riesce a mettere in mezzo per Esposito anticipato prima del tiro.

26' - Casas prova un tiro che De Vrij smorza, agevolando l'intervento comodo di Martinez.

26' - Frattesi ha un pallone invitante, scarta Korac ma poi viene chiuso in corner.

25' - Sidibé devia in calcio d'angolo il cross di Frattesi.

23' - Bisseck controlla male un pallone, nel tentativo di recuperarlo travolge Haps.

IL GOL DI ESPOSITO: Finalmente la prima gioia dell'attaccante nerazzurro a San Siro. E che gol: raccoglie palla dopo l'intervento di un difensore avversario su Sucic e scaglia una conclusione potente da oltre l'area che rimbalza sul terreno e per poco non fa un buco nella porta di Grandi.

20' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

IL GOL DI DIOUF: Un'azione tutta frutto dell'iniziativa del giovane francese, che prende palla, scarica su Frattesi e parte verso l'area aspettando l'uno-due del compagno che arriva puntualmente. L'ex Lens riceve, calcia in maniera magari non perfetta ma precisa quanto basta per punire Grandi.

18' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAANDYYYYYYYYYYYYYYYY DIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!

17' - Frattesi! Prima iniziativa dell'Inter con il centrocampista che scivola via dalle maglie della difesa avversaria poi tira da posizione decentrata colpendo l'esterno della rete.

11' - Compagnon prova il lancio per Lella, Martinez capisce le intenzioni avversarie e blocca in uscita. Poi però sbaglia l'appoggio per Bisseck.

10' - Lancio di Zielinski troppo profondo per Thuram, Grandi controlla agevolmente.

8' - Tiro potente di Sucic, murato dalla retroguardia veneziana.

8' - Filtrante di Duncan anticipato da Diouf, aiutato da Bisseck.

5' - Bisseck strappa palla a Casas, ma per Di Marco il tedesco commette fallo.

2' - Bello spunto di Diouf che costringe Duncan ad un fallo anche passibile di giallo, Di Marco per ora sorvola.

2' - Scontro a metà campo tra Lella e Frattesi, punizione per il Venezia.

-----

21.02 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

21.01 - Minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli.

20.59 - De Vrij e Duncan davanti a Di Marco per il sorteggio.

20.57 - Inter e Venezia entrano sul terreno di gioco.

20.57 - Non molto pubblico a San Siro, anche se la cornice è apprezzabile. Veneziani presenti in buon numero, sono circa 1.500.

20.56 - Inter già nel tunnel. De Vrij sarà il capitano della serata.

20.50 - Squadre rientrate, fra pochi minuti il calcio d'inizio.

20.25 - Le due squadre in campo per il riscaldamento.

-----

IL TABELLINO

INTER-VENEZIA 3-0

MARCATORI: 18' Diouf, 20' Esposito, 34' Thuram

INTER: 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique; 9 Thuram, 94 Esposito.

In panchina: 1 Sommer, 60 Taho, 10 Lautaro Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 45 Bovo, 47 Spinaccé, 49 Maye, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

VENEZIA: 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé; 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella, 5 Haps; 21 Compagnon, 80 Casas.

In panchina: 1 Stankovic, 14 Minelli, 3 Schingtienne, 6 Busio, 7 Fila, 8 Doumbia, 9 Adorante, 18 Hainaut, 19 Bjarkason, 27 El Haddad, 30 Svoboda, 71 Perez Munoz.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Arbitro: Di Marco. Assistenti: Preti - Ricci. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Nasca. Assistente VAR: Mazzoleni.

Note

Ammoniti: Korac (V)

Corner: 1-0

Recupero: 1°T 1'.