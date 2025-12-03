INTER-VENEZIA 3-0 (18' Diouf, 20' Esposito, 34' Thuram)
HALFTIME REPORT - Onestamente, è difficile pensare ad uno spartito migliore: anche con tutta la tara del caso, la prestazione dell'Inter è decisamente di alto livello. E i tifosi che hanno sfidato il freddo di San Siro hanno potuto gustarsi quelle delizie che tanto hanno bramato: il primo gol nerazzurro di Andy Diouf, nato da un suo spunto personale; la prima gioia nella sua casa di Pio Esposito col bolide che non lascia scampo a Grandi; il ritorno al gol di Marcus Thuram con un'altra conclusione dalla distanza. Gap evidente tra le avversarie, però ciò nulla toglie a quanto di bello fatto vedere.
45' + 1 - Finisce il primo tempo: l'Inter va al riposo avanti con un rotondo 3-0 sul Venezia.
45' + 1 - Punizione di Sucic, nessuno tocca e sarà rinvio dal fondo.
45' - Ci sarà un minuto di recupero. Primo giallo del match per Korac, dopo un fallo su Thuram.
41' - Duncan prova il cross a servire Sagrado, palla troppo profonda che si perde sul fondo.
41' - Cerca gloria Luis Henrique, tiro un po' debole bloccato da Grandi.
40' - Blitz di Sucic che una volta entrato in area scarica su Pio Esposito la cui conclusione è ribattuta.
39' - Altro errore in impostazione di Martinez, che ha da ridire coi compagni.
IL GOL DI THURAM: Errore in appoggio di Venturi, palla agganciata da Zielinski che appoggia rapido per Thuram. Esposito fa un bel movimento a calamitare l'attenzione della difesa aprendo il varco alla conclusione dalla distanza del francese che infila la palla all'angolino.
34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMM!!!
32' - Velo di Esposito per Thuram che poi serve di tacco il compagno, Lella però capisce e anticipa.
29' - Tiro in diagonale velenoso di Thuram, Grandi interviene in due tempi.
29' - Numero di Luis Henrique che con un tocco fatato salta due difensori, poi riesce a mettere in mezzo per Esposito anticipato prima del tiro.
26' - Casas prova un tiro che De Vrij smorza, agevolando l'intervento comodo di Martinez.
26' - Frattesi ha un pallone invitante, scarta Korac ma poi viene chiuso in corner.
25' - Sidibé devia in calcio d'angolo il cross di Frattesi.
23' - Bisseck controlla male un pallone, nel tentativo di recuperarlo travolge Haps.
IL GOL DI ESPOSITO: Finalmente la prima gioia dell'attaccante nerazzurro a San Siro. E che gol: raccoglie palla dopo l'intervento di un difensore avversario su Sucic e scaglia una conclusione potente da oltre l'area che rimbalza sul terreno e per poco non fa un buco nella porta di Grandi.
20' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
IL GOL DI DIOUF: Un'azione tutta frutto dell'iniziativa del giovane francese, che prende palla, scarica su Frattesi e parte verso l'area aspettando l'uno-due del compagno che arriva puntualmente. L'ex Lens riceve, calcia in maniera magari non perfetta ma precisa quanto basta per punire Grandi.
18' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAANDYYYYYYYYYYYYYYYY DIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!
17' - Frattesi! Prima iniziativa dell'Inter con il centrocampista che scivola via dalle maglie della difesa avversaria poi tira da posizione decentrata colpendo l'esterno della rete.
11' - Compagnon prova il lancio per Lella, Martinez capisce le intenzioni avversarie e blocca in uscita. Poi però sbaglia l'appoggio per Bisseck.
10' - Lancio di Zielinski troppo profondo per Thuram, Grandi controlla agevolmente.
8' - Tiro potente di Sucic, murato dalla retroguardia veneziana.
8' - Filtrante di Duncan anticipato da Diouf, aiutato da Bisseck.
5' - Bisseck strappa palla a Casas, ma per Di Marco il tedesco commette fallo.
2' - Bello spunto di Diouf che costringe Duncan ad un fallo anche passibile di giallo, Di Marco per ora sorvola.
2' - Scontro a metà campo tra Lella e Frattesi, punizione per il Venezia.
21.02 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!
21.01 - Minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli.
20.59 - De Vrij e Duncan davanti a Di Marco per il sorteggio.
20.57 - Inter e Venezia entrano sul terreno di gioco.
20.57 - Non molto pubblico a San Siro, anche se la cornice è apprezzabile. Veneziani presenti in buon numero, sono circa 1.500.
20.56 - Inter già nel tunnel. De Vrij sarà il capitano della serata.
20.50 - Squadre rientrate, fra pochi minuti il calcio d'inizio.
20.25 - Le due squadre in campo per il riscaldamento.
IL TABELLINO
INTER-VENEZIA 3-0
MARCATORI: 18' Diouf, 20' Esposito, 34' Thuram
INTER: 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique; 9 Thuram, 94 Esposito.
In panchina: 1 Sommer, 60 Taho, 10 Lautaro Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 45 Bovo, 47 Spinaccé, 49 Maye, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
VENEZIA: 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé; 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella, 5 Haps; 21 Compagnon, 80 Casas.
In panchina: 1 Stankovic, 14 Minelli, 3 Schingtienne, 6 Busio, 7 Fila, 8 Doumbia, 9 Adorante, 18 Hainaut, 19 Bjarkason, 27 El Haddad, 30 Svoboda, 71 Perez Munoz.
Allenatore: Giovanni Stroppa.
Arbitro: Di Marco. Assistenti: Preti - Ricci. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Nasca. Assistente VAR: Mazzoleni.
Note
Ammoniti: Korac (V)
Corner: 1-0
Recupero: 1°T 1'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
