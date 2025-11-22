Alla vigilia del delicato match contro l’Atalanta, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport, dopo giorni segnati da polemiche e tensioni attorno all'ambiente azzurro.

“C’è stata tanta e troppa enfasi, tante cose sono state strumentalizzate ma va bene così” ha esordito Manna, riferendosi alle voci circolate dopo la brutta sconfitta di Bologna. “I confronti sono naturali, ci sono anche quando si vince. Abbiamo giocato una partita negativa contro una squadra forte. Siamo pronti per ripartire”.

Il ds ha spiegato cosa intende per “strumentalizzazione”:

“Si sono dette tante cose, persino che l’allenatore stesse pensando alle dimissioni. In realtà il mister ha semplicemente voluto lanciare un segnale di allarme per alzare l’asticella e la tensione di tutti. Non ci vedo nulla di male. Siamo sempre stati uniti, coesi e compatti. Il nostro è un gruppo serio, con dei valori”.

Sul tema formazione, con Neres e Lang dal 1’: “È più un discorso di necessità, perché a centrocampo abbiamo pochissime alternative. In panchina ci sono solo Elmas e Vergara. Abbiamo avuto una moria di infortuni tutti nello stesso reparto”.

Manna si è soffermato in particolare su Lang: “Oggi ha l’opportunità di partire titolare per la seconda volta in stagione. Ci aspettiamo risposte. Deve ripagare la fiducia del mister sul campo, come tutti gli altri”.