Secondo pareggio consecutivo per la Juventus che non va oltre l'1-1 sul campo della Fiorentina. Sono i bianconeri a passare in vantaggio sullo scadere del primo tempo con Kostic, nella ripresa è Mandragora con un bolide da fuori area a ripristinare la parità. 

La Juve sale così a quota 20 punti, a quattro lunghezze di distanza dal primo posto occupato dal terzetto Inter-Bologna-Roma in attesa del Napoli, impegnato questa sera al Maradona contro l'Atalanta. La Fiorentina, ultima in classifica, si porta a 6 punti, gli stessi di Genoa e Verona. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 22 novembre 2025 alle 20:07
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print