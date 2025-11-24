L'Inter è riuscita a trasformare in rete solo l'11% delle 161 occasioni da gol create in queste prime 12 giornate di campionato. Come riportato sul sito della Lega Serie A, la squadra nerazzurra paga la scarsa concretezza sotto porta.

Un aspetto negativo che è costato caro anche ieri sera a San Siro, nel derby perso contro il Milan, e che ritorna prepotentemente in maniera frequente da diverse stagioni. L'Inter ha segnato fin qui 26 gol ed è il miglior attacco del campionato, ma spreca anche tantissimo.

Un dato che se da un lato toglie delle responsabilità al lavoro di Chivu e dall'altro mette sul banco degli imputati i giocatori, in particolare gli attaccanti, poco incisivi e cattivi sotto porta.