La Lazio vuole provare a dimenticare il ko contro l'Inter prima della sosta ritrovando i tre punti nel match contro il Lecce. Lo sottolinea Toma Basic, centrocampista biancoeleste protagonista del Match Programme del club in vista dell'incrocio con i salentini: "Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Stiamo lavorando in maniera specifica sul Lecce, vogliamo rialzarci dopo l'Inter. Sarri ci ha detto più volte che la partita contro i salentini sarà importante, come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere".

La classifica è ancora corta, con tante squadre in pochi punti.

"Mancano ancora tante partite, presto però arriverà il momento decisivo che metterà in palio punti cruciali. Le prossime gare diranno molto e dovremo prepararle bene".