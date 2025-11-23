Con Gasperini è diventato uno dei tasselli più importanti dello scacchiere della Roma, e anche oggi ha segnato. L'esterno dei giallorossi Wesley ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo romanista sul campo della Cremonese. Pensieri per lo Scudetto? "Sono venuto qua per vincere, dobbiamo continuare così e se seguiamo il mister possiamo lottare fino alla fine per lo scudetto".