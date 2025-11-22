Il Napoli torna a splendere. La vittoria per 3-1 contro l’Atalanta non solo restituisce punti e morale, ma soprattutto riconsegna ad Antonio Conte la risposta che più attendeva: una squadra compatta, viva e totalmente con il suo allenatore. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico non nasconde soddisfazione, pur mantenendo il focus sui problemi strutturali che restano aperti.

La prima riflessione riguarda infatti l’emergenza a centrocampo:

“L’ultima tegola di Anguissa mi ha costretto a fare valutazioni oggettive. Siamo rimasti in pochi: Elmas è un jolly, McTominay e Lobotka gli unici centrocampisti di ruolo, più Vergara che però è più offensivo”, spiega Conte, rimarcando la fragilità numerica del reparto.

Il successo sul campo, però, porta energia.

“Siamo soddisfatti per la vittoria e per come è arrivata. Il primo tempo è stato giocato su ritmi alti, forse il migliore della stagione. Nel secondo potevamo gestire meglio, ma affrontavamo una squadra forte. Si è sentita grande elettricità al Maradona”, sottolinea il tecnico.

Naturalmente, dopo le polemiche seguite al ko di Bologna, gli viene chiesto se questa prestazione sia stata una risposta alla presunta frattura interna. Conte respinge al mittente:

"Questi sono aspetti dei quali si preoccupa di più chi è all'esterno e non conosce la realtà dei fatti, il rapporto molto forte che ho con i miei giocatori: cerchiamo sempre di dirci la verità, io sono un uomo molto trasparente, come mi vedete: sono senza maschere, a tanti non piace ma a me hanno insegnato l'onestà e a intervenire quando devi farlo. I media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare".