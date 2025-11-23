Colpaccio salvezza del Parma, che al Bentegodi supera i padroni di casa del Verona 2-1 grazie a una giornata di grazia di Mateo Pellegrino. Che apre le marcature al 18' di testa, correggendo in rete il pallone che era stato mandato sulla traversa da Sorensen. Nella ripresa fa tutto Giovane, nel bene e nel male: il brasiliano, prima illude gli scaligeri segnando il pareggio al 65', poi con un retropassaggio killer di testa aziona ancora il centravanti argentino dei ducali che, solo davanti a Montipò, lo beffa con un lob che vale la prima vittoria esterna in questa Serie A per la squadra di Cuesta. 

