Intervistato da Sky Sport, Edoardo Corvi, portiere del Parma diventato titolare dopo l'infortunio di Zion Suzuki, racconta chi, tra gli estremi difensori della Serie A, rappresenta per lui un punto di riferimento: "Mi piace Yann Sommer per come imposta la parata e come si muove. Poi non posso non citare Mile Svilar, Mike Maignan e Marco Carnesecchi, sto imparando da loro".

Corvi racconta anche come sta vivendo questo momento per lui particolare, essendo lui parmigiano doc e cresciuto nel vivaio ducale: "Da quando purtroppo si è fatto male Suzuki, sono state settimane difficili da un certo punto di vista, perché la gente inizia a parlare di te e del tuo possibile esordio. C'è stata anche la sosta di mezzo, quindi settimane lunghe. Ma ho sempre lavorato con tranquillità, mi reputo un ragazzo sereno: ho dato il massimo in allenamento e la partita d'esordio è andata bene. È un orgoglio indossare la maglia e i colori della mia città, sto vivendo un momento magico".