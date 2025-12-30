Prendendo spunto dalle dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Marotta prima di Atalanta-Inter, secondo cui il Napoli è la candidata numero uno nella corsa scudetto, Daniele Adani ha provato a immaginare cosa succederebbe attorno a Cristian Chivu in caso di mancata vittoria del campionato dei nerazzurri: "Stando a quello che dice Marotta, se il Napoli è nettamente la favorita, l'Inter può arrivare seconda. Giusto o no? L'ha detto lui - la sottolineatura dell'ex difensore a 'Viva El Futbol ' -. Se succede, Chivu deve essere difeso dalla proprietà e dalla presidenza. Quando a giugno si farà il conto, noi sapremo valutare la crescita di Chivu, ma non so se dietro le quinte accadrà lo stesso".