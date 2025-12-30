Diego Carlos, difensore del Como, è l'unico giocatore squalificato dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 17esima giornata di Serie A. Due turni di stop a Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, espulso nel match contro il Como "per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta". Entrano in diffida, invece, Nicolò Zaniolo (Udinese), Juan Jesus (Napoli), Tommaso Barbieri (Cremonese), Antonio Caracciolo (Pisa), Jesper Karlstrom (Udinese), Manuel Locatelli (Juventus), Rolando Mandragora (Fiorentina), Ylber Ramadani (Lecce)

Una sola notizia da annotare in chiave Inter: la seconda sanzione comminata ad Alessandro Bastoni, ammonito per un fallo su Charles De Ketelaere in Atalanta-Inter. 

Autore: Mattia Zangari
