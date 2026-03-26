Scoppia un piccolo caso in casa Napoli. Come riportato dall’ANSA, Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno per l’allenamento, restando invece in Belgio.

L’attaccante era stato convocato dalla nazionale belga per le sfide contro Stati Uniti e Messico, ma successivamente il club azzurro aveva comunicato il suo rientro anticipato a Napoli per lavorare sulla condizione fisica in vista dei prossimi impegni di campionato, a partire dal match contro il Milan.

Il rientro però non è avvenuto: Lukaku è rimasto ad allenarsi ad Anversa e a curarsi, una decisione che ha colto di sorpresa la società e che, secondo quanto filtra, avrebbe generato malumore all’interno del club.