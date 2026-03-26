Nicola Zalewski ha rilasciato un'intervista a Foot Truck poco prima dell'inizio dei playoff per i Mondiali della Polonia, in cui ha rivelato che il suo idolo d'infanzia fosse Piotr Zieliński, compagno in nazionale e per un breve periodo all'Inter: "Era il mio idolo quando ero piccolo. Guardavo le partite della nazionale e ammiravo sempre chi era tecnicamente il migliore. Penso che ora sia il migliore in Serie A - le parole del laterale dell'Atalanta -. Mi ha preso sotto la sua ala protettrice in nazionale, ed è per questo che abbiamo un rapporto così speciale. Appena arrivato qui, siamo diventati subito amici".