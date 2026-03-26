Hakan Calhanoglu guiderà da capitano la Nazionale turca che tra poco più di un'ora sfiderà la Romania, al Beşiktaş Park di Istanbul, nella gara valevole per la semifinale dei playoff per il Mondiale 2026. Senza sorpresa, il ct Vincenzo Montella ha deciso di puntare sul suo numero 10, reduce dai 70' giocati con l'Inter a Firenze dopo l'infortunio. 

Sezione: News / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 16:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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