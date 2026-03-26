Nel consueto appuntamento con 'The Overlap', l'ex calciatore Jamie Carragher, che ha legato la sua carriera al Liverpool, ha commentato la decisione di Mohamed Salah di lasciare i Reds a fine stagione: "Credo sia la decisione giusta, ma non lo vedo fare come Cristiano Ronaldo che è andato a giocare in Arabia Saudita. Piuttosto lo vedrei bene in Italia, in uno dei grandi club. In partite dal ritmo più lento potrebbe giocare in una squadra come l'Inter, forse".

Neanche la MLS potrebbe essere la destinazione ideale per l'egiziano: "Credo che la tua carriera finisca quando vai in questi campionati. Penso continui a ritenersi uno dei migliori giocatori al mondo e che l'addio al Liverpool non rappresenti la fine della sua carriera ai massimi livelli. Secondo me pensa di poter fare altri 3-4 anni al top, magari in un campionato meno intenso fisicamente".