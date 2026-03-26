Intervistato da Radio Tutto Napoli, l'ex calciatore Dario Marcolin ha parlato così della lotta Scudetto a tre tra Inter, Napoli e Milan: "L’Inter deve avere paura di Napoli e Milan. Le prossime due giornate saranno decisive. Se l’Inter trova continuità può allungare, ma non sarà semplice. Il Napoli deve vincere contro il Milan: è una partita nelle sue corde".