Hakan Calhanoglu sta bene. È quanto emerso da un controllo di FcInterNews.it direttamente in Turchia e successivo alla vittoria della nazionale di Montella per 1-0 contro la Romania di Lucescu, partita in cui il calciatore nerazzurro è uscito al 90’ toccandosi il polpaccio dopo una smorfia. Un po' di apprensione tra i tifosi nerazzurri, ma per non sembra trattarsi di nulla di grave.

Al momento quindi non è in discussione la presenza del centrocampista nella finalissima dello spareggio per il Mondiale in programma il prossimo martedì.