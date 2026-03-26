Ronald Koeman, ct dei Paesi Bassi, non ha ancora deciso la lista dei convocati definitiva per il Mondiale 2026: "Ho in mente 20-21 giocatori. Rosa completa dopo queste due amichevoli? Spero di no, ci saranno sempre punti di discussione a riguardo", ha detto l'ex tecnico del Barcellona in conferenza stampa.

Per i test con Norvegia ed Ecuador sono stati aggregati al gruppo Orange entrambi i giocatori interisti, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Il primo è sicuro di un posto al Mondiale, il secondo è stato definito dallo stesso selezionatore 'molto importante per il gruppo, anche se gioca poco nell'Inter".

A proposito delle due sfide di domani e martedì, Koeman si è espresso così sulle scelte di formazione che ha intenzione di fare: "Ho sentito dire che diversi giocatori sono un po' troppo stanchi. È normale tenerne conto, soprattutto in questa settimana. Ma non è così per tutti. Farò più sostituzioni rispetto al solito. E con questo intendo più sostituzioni tra le due partite, non tanto gli otto cambi totali permessi in una stessa gara".