Pur nel mezzo di un periodo in cui si parla molto di lui, Alessandro Bastoni non può che essere concentrato sul campo, sulla nazionale prima e sulla corsa scudetto poi. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore sa dell'interesse del Barcellona e solo una sua apertura può effettivamente indirizzare la trattativa. Per ora, in viale della Liberazione non sono arrivate offerte.

Già in passato ci sono stati tentativi proveniente dalla Premier League, si era parlato anche del City di Guardiola, ma il giocatore aveva sempre fatto capire di voler restare all'Inter. Il club nerazzurro, in ogni caso, non farà sconti: non basterebbero 60 milioni di euro e non servono contropartite. Di più: in caso di partenza del calciatore, si potrebbe ragionare su un cambio di modulo. E anche questo spiega l'importanza di Bastoni nel progetto.