L'obiettivo numero uno per la difesa del Barcellona è Alessandro Bastoni. Ne scrive oggi Sport, secondo cui alcuni mesi fa l'operazione sembrava inaccessibile, mentre oggi c'è un certo ottimismo. L'interista è il top scelto da Deco e Flick per il nuovo Barça, i blaugrana lo vedono come un leader difensivo e proprio Deco è stato a novembre a Milano per una riunione in tal senso.

Secondo le fonti di Sport in quel viaggio è emerso un buon feeling tra le parti con sensazioni più che positive, sebbene l'operazione potrebbe arrivare a costare circa 80 milioni di euro (tra cartellino e ingaggio). L'Inter ha bisogno di denaro per rafforzare la rosa (questa la versione del quotidiano) e considera il giocatore cedibile, cosa che non si può dire di Lautaro Martinez. La cessione sarebbe favorita anche dai fischi che il giocatore sta ricevendo negli stadi italiani dopo Inter-Juventus.

Anche diversi club della Premier League si stanno avvicinando al giocatore, ma il Barcellona ha la sensazione che se Bastoni lascerà l'Inter lo farà solo per i blaugrana. In più, l'ingaggio è ritenuto assolutamente accettabile. Ad oggi i catalani hanno fatto sapere al giocatore che lo vogliono e che inizieranno una trattativa. L'Inter vuole 60 milioni e il Barcellona sta preparando un'offerta con l'opportunità di inserire una contropartita. Uno di quelli che possono interessare ai nerazzurri è Gerard Martin. I catalani non vorrebbero lasciarlo andare e offriranno altri nomi. La volontà è di chiudere la partita prima del Mondiale.