Il campionato è ancora lungo e c'è uno Scudetto da vincere, ma inevitabilmente l'Inter pensa anche alla prossima stagione quando si presenterà con una rosa probabilmente molto diversa da quella attuale. E sarà soprattutto la difesa a cambiare volto, come evidenzia la Gazzetta dello Sport. A salutare saranno in tre per questioni anagrafiche e scadenza di contratto: Francesco Acerbi (38 anni), Matteo Darmian /37) e Stefan de Vrij (34). E il numero dei partenti arriva a 4 se si considera anche la fine del rapporto con Yann Sommer (37), che però sembra possa avere chance di restare come vice.

Le idee per sostituire i sopra citati non mancano. Guglielmo Vicario è l'indiziato numero uno per la porta, mentre per la difesa la transizione sarà meno semplice, perché l'obiettivo è abbassare l'età media ma assicurare al reparto giocatori di qualità e subito pronti a indossare la maglia nerazzurra. Ad esempio, nella valutazione positiva di Joel Ordoñez, centrale ecuadoriano del Bruges classe 2004, c’è proprio l’esperienza europea già raccolta in carriera: il costo si aggira tra 20-25 milioni e il fisico imponente lo aiuterebbe a fare un paio di ruoli. Doti fisiche e personalità che non mancano anche a Oumar Solet, 25 anni, già noto in Italia con la maglia dell'Udinese. Una volta superate le questioni giudiziarie potrebbe diventare obiettivo concreto per l'Inter, che sa di dover spendere oltre 15 milioni per il francese.

Discorso diverso per Tarik Muharemovic, 23enne del Sassuolo cresciuto nella Juventus. Di lui intriga il potenziale e quel piede mancino che gli permetterebbe di giocare sia centrale sia sul centro-sinistra. Caratteristiche che ne intrecciano il futuro a quello di Alessandro Bastoni, al centro di voci di mercato sempre più insistenti che potrebbero portare a una cessione remunerativa (non meno di 70 milioni) che finanzierebbe la campagna di rafforzamento del club. Chiaro che un’eventuale partenza tanto pesante stravolgerebbe ancor più nel profondo la futura difesa di Cristian Chivu. Nell’attesa, l’Inter intende cautelarsi, iniziando a lavorare per il rinnovo, tutt’altro che facile, di Carlos Augusto: il brasiliano 27enne ha un contratto che scade nel 2028 e, per ora è l’unico vera alternativa a Bastoni.