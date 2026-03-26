Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato sulle frequenze di Radio Radio affrontando vari temi legati alla squadra, tra cui il futuro di Nico Paz che molto probabilmente sarà al Real Madrid da luglio e la corsa Scudetto che vedrà la sua squadra indirettamente protagonista.

Quanto è difficile trattenere talenti come Nico Paz?

“Non possiamo controllare la volontà degli altri club, ma oggi siamo molto felici e lui è felice qui. Eventuali competizioni europee possono aiutarci a trattenerlo. Questo è un ambiente ideale per i giovani: accogliente, ambizioso, orientato al miglioramento. Poi arriverà il momento in cui qualcuno partirà, ma ora non abbiamo questo sentore”.

Sarete arbitri dello scudetto con le prossime sfide a Inter e Napoli.

“L’Inter ha tutto per vincere lo scudetto: è la squadra più attrezzata. Non vedo tutta questa preoccupazione. Noi penseremo al nostro percorso, poi che vinca il migliore. Anche il Napoli sarà un test importante”.