I tre mesi che mancano alla scadenza del suo contratto saranno gli ultimi di Matteo Darmian all'Inter, secondo Matteo Moretto. In estate, i nerazzurri stanno preparando una sorta di rivoluzione della rosa che prevede l'addio ormai certo del classe 1989 e quello probabile di un altro senatore dello spogliatoio, Henrikh Mkhitaryan, la cui situazione relativa al rinnovo è ferma. L'armeno, spiega il giornalista, sta valutando anche l'opzione del ritiro.

