I tre mesi che mancano alla scadenza del suo contratto saranno gli ultimi di Matteo Darmian all'Inter, secondo Matteo Moretto. In estate, i nerazzurri stanno preparando una sorta di rivoluzione della rosa che prevede l'addio ormai certo del classe 1989 e quello probabile di un altro senatore dello spogliatoio, Henrikh Mkhitaryan, la cui situazione relativa al rinnovo è ferma. L'armeno, spiega il giornalista, sta valutando anche l'opzione del ritiro
 

Sezione: Copertina / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 19:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.