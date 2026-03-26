Marcus Thuram guarderà dalla panchina, almeno inizialmente, la prestigiosa sfida amichevole tra Francia e Brasile, in programma stasera al 'Gillette Stadium' di Foxborough, nel Massachusetts. Didier Deschamps, ct dei Bleus, dovrebbe, infatti, puntare sul tridente da sogno composto da Dembélé, Olise e Doué alle spalle dell'unica punta Kylian Mbappé contro la squadra di Carlo Ancelotti; titolari, invece, i due milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot. Lo riporta RMC Sport.

PROBABILE FRANCIA: Maignan; Gusto, Upamecano, Konaté, T.Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.