Tra nomi vecchi e nuovi, alla fine l'alternativa più affidabile ai titolari di centrocampo resta ancora lui, Henrikh Mkhitaryan. Sucic ha potenziale ma non ha trovato continuità, Frattesi non si è rilanciato, Diouf ha cambiato ruolo. E quindi, come riporta oggi Tuttosport, alla fine l'armeno ha messo assieme 30 presenze, 2 gol e 3 assist.

Ora è fermo per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra, spera di esserci già con la Roma oppure la settimana dopo a Como. Il club ha messo però in stand-by l'idea di offrire il rinnovo a Mkhitaryan, perché lo stesso giocatore sta ragionando sul futuro e non esclude di potersi ritirare.