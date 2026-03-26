Tuttosport ha intervistato Alessandro Altobelli chiedendo un parere riguardo all'impegno di stasera della nazionale italiana contro l'Irlanda del Nord nei playoff mondiali. "Mini blocco Inter? Bastoni, Barella, Dimarco e Pio Esposito stanno facendo molto bene con la maglia nerazzurra, ma adesso gioca l'Italia, non gioca l'Inter. Sono affiatati e primi in classifica in Serie A. Ma qui gioca l'Italia, lo ripeto. Tutti insieme devono cercare il modo e un motivo in più per vincere queste partite".

"Pio Esposito e Palestra come Paolo Rossi e Cabrini nel '78 in Argentina? Non farei questi paragoni perché se cominci a comparare qualche giocatore a Paolo Rossi o qualche difensore a Cabrini semplicemente non ci sta, questo perché stai parlando di due fuoriclasse in senso assoluto, sono inimitabili. Poi attenzione, Pio Esposito mi piace tantissimo per come gioca, interpreta la partita, per come si muove in area di rigore, per voglia e volontà, è un calciatore che mi appassiona. Quindi io mi auguro che riesca a fare in nazionale quello che fa anche con l'Inter. Due giocatori decisivi per portarci al Mondiale? Direi Pio Esposito e Barella".

Eppure dal 1' potrebbero partire Retegui e Kean? "Parliamo di due buoni giocatori, che quando sono scesi in campo con la Nazionale hanno fatto bene, ma io continuo a puntare su Pio Esposito".