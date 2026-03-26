Intervista a metà fra nazionale e campionato per Christian Vieri, sul Corriere della Sera di oggi. "Chi in attacco? A Gattuso non devo suggerire nulla ma direi con la coppia Retegui-Kean. Fin qui hanno segnato tanto, meritano fiducia. E Pio Esposito? Lo vedrei meglio a gara in corso. È il nostro futuro, però lasciamolo tranquillo. Ragazzi così forti ad appena venti anni ce ne sono pochi. È passato con naturalezza da una realtà piccola come Spezia a giocare a San Siro, dove hai puntati addosso gli occhi di tutto il mondo. In Italia c’è troppa pressione. Se in Spagna Yamal sbaglia una partita, nessuno gli dice niente. Qui succede il finimondo".

Quindi l'opinione sulla corsa scudetto. "Ho sempre detto che l’Inter è la squadra più forte e resto coerente, ha tutto per vincere il campionato. In un anno un momento di flessione è comprensibile. Ora c’è pressione, mancano otto partite. Non si può più sbagliare. Le inseguitrici? Vedo bene la squadra di Conte. Sta recuperando tutti gli infortunati e lotterà per il titolo fino alla fine".