Il tecnico del MIlan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Torino:

Cosa farà domani sera?

"Domani non faccio niente. Ringrazio i ragazzi che mi fanno passare una bella sosta. Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po' troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così".