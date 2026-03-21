Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto contro il Torino. Punto focale la classifica, poco prima della sosta per le nazionali: "Noi guardiamo dietro, è una vittoria in meno al nostro obiettivo prioritario. Sarà sicuramente una bella partita di calcio". Sulla partita, Allegri ha detto: "Abbiamo trovato un buon Torino e forzato troppo la giocata, non era facile dopo il pareggio del primo tempo. Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers, ogni tanto arriva cotto in fondo alla partita, oggi ho messo Pulisic largo perché avevamo bisogno di più aria dentro al campo visto che loro avevano un blocco molto forte e compatto".