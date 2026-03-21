Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto contro il Torino. Punto focale la classifica, poco prima della sosta per le nazionali: "Noi guardiamo dietro, è una vittoria in meno al nostro obiettivo prioritario. Sarà sicuramente una bella partita di calcio". Sulla partita, Allegri ha detto: "Abbiamo trovato un buon Torino e forzato troppo la giocata, non era facile dopo il pareggio del primo tempo. Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers, ogni tanto arriva cotto in fondo alla partita, oggi ho messo Pulisic largo perché avevamo bisogno di più aria dentro al campo visto che loro avevano un blocco molto forte e compatto".
Sezione: Il resto della A / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 20:35
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Il resto della A
Milan, Allegri insiste: "Classifica? Noi guardiamo dietro. Oggi una vittoria per il nostro obiettivo prioritario"
Il Milan soffre ma porta a casa i tre punti: 3-2 contro il Torino, Allegri provvisoriamente a -5 dall’Inter
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