Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono protagonisti di una delle ultime puntate di 'Wheel Talks', il format di Inter Media House dove i giocatori nerazzurri si raccontano girando la ruota degli argomenti. Con Dimarco che sottolinea il rapporto fraterno che c'è tra i due: "Abbiamo praticamente giocato sempre insieme, tra Parma e Inter. Abbiamo un bel rapporto che nasce da tanto tempo". Per poi spiegare cosa rappresenta per lui l'Inter: "Potrei dire tante cose dell'Inter, alla fine quello che mi rimane di più è il fatto di esserci cresciuto e avere incontrato tante persone che mi hanno aiutato a crescere sotto ogni punto di vista. La posso ritenere una seconda famiglia. Il segreto per vincere è questo, far sentire tutti parte di una grande famiglia".

Parere condiviso da Bastoni: "È a tutti gli effetti una seconda famiglia, te ne accorgi quando sei qui. Riallacciandomi anche allo spogliatoio, posso dire che questo ha fatto sì che dopo tanti anni siamo ancora qua". I due sono accomunati dall'uso del piede sinistro: "Abbiamo buoni insegnanti come Aleksandar Kolarov, però è un dono naturale". Quando si parla di esempi, sempre Bastoni aggiunge: "All'Inter ne abbiamo avuti tanti, come Andrea Ranocchia, Diego Godin, e altri. Abbiamo avuto la fortuna di trovare sempre grandi persone", con Dimarco che approva.