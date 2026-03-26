Intreccio di mercato tra Milano e l'Arabia Saudita. L'addio al Liverpool di Mohamed Salah potrebbe portare l'egiziano verso un club tra l’Al Ittihad, l’Al Qadsiah e l’Al Hilal di Inzaghi. I passi più concreti sarebbero stati fatti proprio dall'Al Ittihad con un biennale da 100 milioni di euro, che potrebbe far partire Diaby in direzione dell'Europa.

Già seguito in gennaio con una trattativa in prestito con diritto di riscatto non andata in porto, il giocatore è ancora nelle mire nerazzurre. Chivu ha chiesto alla società di prendere un profilo di quel tipo (ci aveva già tentato con Lookman) e il francese vuole tornare nel Vecchio Continente. Lo scoglio? Il club saudita ha speso 60 milioni nel 2024 per prendere l'attaccante dall'Aston Villa.

Il primo approccio potrebbe essere ancora per un prestito con qualche condizione che possa rendere obbligatorio il riscatto, un contributo dovrà darlo anceh il francese spingendo per la nuova soluzione.