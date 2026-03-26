Si è conclusa per 2-1 in favore della Francia l’amichevole di lusso contro il Brasile. Al Gillette Stadium di Foxborough i galletti si sono imposti grazie alle reti di Mbappé e Ekitike, successo arrivato nonostante l’espulsione rimediata da Upamecano al 55’. Inutile per i verdeoro la rete realizzata dallo juventino Bremer al 78’. Per il nerazzurro Marcus Thuram spazio solo nel secondo tempo: l’interista è entrato al 66’ al posto di Mbappé.