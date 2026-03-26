Altro lutto per il calcio italiano che oggi piange Beppe Savoldi. L'ex attaccante di Bologna, Napoli e Atalanta tra le altre è venuto quest'oggi a mancare all'età di 79 anni. A darne la notizia è la famiglia attraverso i canali social. Il suo passaggio dal Bologna al Napoli nel 1975 gli valse il soprannome di 'Mister due miliardi'. Nel suo palmares vanta tre Coppe Italia, due coi rossoblu e una coi partenopei.