Luigi Riccio, vice del ct azzurro Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista del match contro l’Irlanda del Nord valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

E' l'Italia tipo?

"Per il momento sì, quella che ritenevamo la migliore per cominciare e siamo fiducisoi per i ragazzi che possono subentrare e cambiare la gara".

I punti deboli dell'Irlanda del Nord?

"Hanno anche dei punti di forza, creando difficoltà a quasi tutte le squadre. Bisogna essere bravi nell'ultimo terzo di campo e costringerli a fare scelte problematiche. Bravi anche nelle preventive per stoppare le loro transizioni e bravi sulle palle alte. Siamo pronti e positivi".

Sarebbe importante sbloccare subito?

"Sarebbe la cosa migliore, ma dobbiamo anche essere pronti se non riuscissimo a farlo e senza isterismi".