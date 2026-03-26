Nella puntata del Salotto di FcInterNews di ieri, con ospite Andrea Bosio, abbiamo discusso del futuro di Alessandro Bastoni e dei rumors sul forte interesse del Barcellona. Ma non solo, altri club monitorano con attenzione la situazione attorno al difensore nerazzurro, bersagliato ancora in Italia dopo il caso Kalulu in Inter-Juventus. Ecco cosa è emerso.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 15:30
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.