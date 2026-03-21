Il Napoli ha accorciato provvisoriamente a -6 sull'Inter e, dopo il successo di ieri contro il Cagliari, Alisson Santos ha voluto pubblicare un post sui social con un'analisi della classifica incentrata verso il sogno Scudetto: “Tutto è possibile… e noi siamo sulla strada giusta! +3". Insomma, la parola chiave non è stata citata. Ma la lascia intendere.