La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo e si lascia sfuggire una vittoria che sembrava alla portata. I bianconeri partono forte, passano in vantaggio e danno l’impressione di poter controllare la gara, ma calano alla distanza e vengono puniti. Nel finale pesa anche il rigore sbagliato da Manuel Locatelli, neutralizzato da Muric.

L’avvio è tutto juventino: dopo una prima occasione proprio di Locatelli, al 14’ arriva il vantaggio firmato da Kenan Yildiz, servito da Francisco Conceição su un’azione nata da un rinvio lungo di Perin. La squadra di Luciano Spalletti sembra in controllo e sfiora il raddoppio con McKennie, ma senza trovare il colpo del KO.

Il Sassuolo resta in partita e, dopo un’occasione fallita da Pinamonti nel primo tempo, trova il pareggio a inizio ripresa proprio con Andrea Pinamonti, bravo a sfruttare l’assist di Domenico Berardi e ad anticipare Bremer.

Nel finale la Juve prova a reagire: tornano in campo Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik dopo lunghi stop, ma l’occasione più grande capita ancora sui piedi di Locatelli. Il centrocampista si procura un rigore, ma dal dischetto si fa ipnotizzare da Muric.

Gli ultimi assalti non bastano: la Juventus spreca e deve accontentarsi di un punto, con il rammarico di non aver chiuso una partita che aveva saldamente in mano.