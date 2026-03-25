La tournée della Nazionale francese negli Stati Uniti, che prevede due amichevoli di lusso con Colombia e Brasile, permetterà a Didier Deschamps di fare le ultime valutazioni rispetto alla rosa definitiva in vista del Mondiale 2026. "Dobbiamo adattarci, abbiamo due partite e non le giocheremo in condizioni ottimali, proprio come i nostri avversari - ha spiegato il ct dei Bleus in conferenza stampa -. È per questo motivo che siamo qui, così come per la partita di domenica (contro la Colombia, ndr). Ovviamente, è il momento di distribuire il tempo di gioco. Con queste due partite così ravvicinate, l'obiettivo è vedere in campo il maggior numero possibile di giocatori. Ogni partita fornisce informazioni per il Mondiale, non siamo qui per fare marketing. Fa parte della vita. Ci adattiamo e la verità emergerà in campo, offrendoci spunti preziosi. L'ultima partita è stata quattro mesi fa (una vittoria per 3-1 in Azerbaigian, ndr). Quello che succederà giovedì o domenica ci sarà utile in vista di giugno".