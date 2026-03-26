Manu Koné resta nel mirino dell'Inter. E per una proposta da 40 milioni, come spiega il Corriere dello Sport, la Roma si siederebbe al tavolo senza barricate. Non per necessità di svendere, ma per logica di sistema, secondo il quotidiano.
I soldi garantirebbero una plusvalenza e permetterebbero un nuovo investimento su un altro centrocampista, il nome caldo è quello di Ederson che piace molto anche all'Atletico Madrid. Un altro nome gradito e è l'altro Koné della Serie A, che oggi gioca al Sassuolo.
Sezione: Focus / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 08:42
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
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