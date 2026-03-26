Dopo il successo per 1-0 contro la Romania, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha commentato con soddisfazione il passaggio alla finale playoff per i Mondiali.

“Sono molto soddisfatto della prestazione che abbiamo offerto. Avevo detto che non sarebbe stato facile: l’avversario ha giocato in modo difensivo per tutto il primo tempo. All’intervallo abbiamo parlato con i ragazzi e capito che dovevamo essere più dinamici e creare spazi alle spalle della difesa”.

Sul prossimo impegno, decisivo per la qualificazione, Montella non fa distinzioni:“Slovacchia o Kosovo? Non importa chi sia l’avversario. Ogni partita è diversa e ci prepareremo di conseguenza. Nel primo tempo loro si sono chiusi bene, mentre nel secondo i nostri giocatori hanno trovato più spazi. Abbiamo giocato con maturità: contro squadre così rischi di essere impaziente e allungarti, ma noi siamo rimasti compatti e abbiamo vinto. Andremo in finale, l’avversario non conta”.