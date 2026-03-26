Il Como informa che alle ore 15:00 di giovedì 26 marzo 2026 sarà attiva la prima fase di vendita dei biglietti per Como-Inter, gara valida per la 32ª giornata di Serie A Enilive, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Come da disposizioni delle autorità competenti, non è consentito l’acquisto dei biglietti dei settori di casa ai residenti in provincia di Milano.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il settore ospiti, sarà attiva dalle ore 15:00 di venerdì 3 aprile 2026.

In accordo con le autorità competenti, l’acquisto sarà riservato ai titolari di Fidelity Card dell’Internazionale FC. Il costo del biglietto è di 45€, comprensivo di diritti di prevendita e commissioni di servizio.

Biglietti disponibili su tickets.comofootball.com.