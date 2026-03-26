Smarcandoci dai temi triti e ritriti tipici della sosta del campionato, sui cui avremo risposte nell’immediato futuro e in quello più lontano, facciamo un passo indietro fino alla scorsa giornata della Serie A andata in scena lo scorso week-end. Un turno chiuso con il pareggio dell’Inter a Firenze, accolto dai tifosi come una mezza sconfitta visti i concomitanti successi di Milan e Napoli, le inseguitrici che prima dell’ultimo rettilineo sono ben visibili nello specchietto retrovisore della capolista. Già, la capolista, uno status che è stato raggiunto con fatica dalla squadra di Cristian Chivu, che poi lo mantenuto non per caso e senza porsi dubbi sulla tenuta fino al derby di ritorno, quando i conti non sono tornati a livello di risultati. Dopo l’inciampo contro il Diavolo, l’ennesimo in big match in questa stagione, i nerazzurri non sono stati in grado di battere un’Atalanta reduce dalla batosta col Bayern e una Fiorentina sì in un discreto momento di forma ma pur sempre quintultima in classifica. Sintomo di un periodo, quello di marzo, giocato con le forze ridotte al minimo, addirittura cominciato con il risparmio energetico adottato nella gara di Coppa Italia col Como. Una scelta strategica, quella del male minore (‘tanto c’è il ritorno a San Siro’, avranno pensato alla Pinetina), che ha anticipato un calo psico-fisico fisiologico dopo la doppia botta presa con l’eliminazione dalla Champions per mano del Bodo/Glimt che è arrivata a braccetto con l’infortunio di Lautaro Martinez.
La sera stessa della figuraccia fatta con i norvegesi, l’obiettivo scudetto, dato il gap consistente sulle rivali, è diventato un obbligo per l’Inter, anche a detta del vice capitano Nicolò Barella, il primo a commentare l’uscita dalla Coppa: "L'obiettivo è lo scudetto, ma da inizio anno", ha detto il centrocampista sardo. Un po’ il simbolo dell’Inter vista al Franchi, una squadra capace di fare tutto e il contrario di tutto. Un assist al proprio compagno e uno all’avversario nella stessa partita che, di questi tempi di scarsa produzione offensiva, ha generato un punticino in classifica per i vicecampioni d’Italia che ambiscono a scalare una posizione rispetto al finale amaro della scorsa stagione. Sì, perché poi si ritorna sempre lì. Il gruppo è figlio di quel passato così lontano e così vicino. Alle spalle dell’Inter, oltre a Massimiliano Allegri e ad Antonio Conte, i tecnici in attività più vincenti della Serie A, c’è l’Inter 2024-25, quella che non riuscì a vincere nulla pur essendo stata competitiva su tutti i fronti fino alla fine. La paura che serpeggia nell’ambiente è che la storia si ripeta, anche se il vantaggio costruito sulla seconda, a otto giornate dalla fine, è di sei punti. Un numero ribadito in ognuna delle interviste rilasciate da Aleksander Kolarov domenica scorsa, quasi come un ritornello per auto-convincersi della forza del gruppo prima di questa mini-crisi: "Mi sembra che quando si parla dell'Inter sia tutto dovuto. Se abbiamo sei punti di vantaggio sulla seconda, significa che abbiamo fatto qualcosa di buono”, il concetto espresso dal vice di Chivu. Rafforzato due giorni dopo, nella sede della Lega Serie A, da Beppe Marotta che, ha sentito l’esigenza di provare ad allontanare anche pubblicamente i fantasmi di ieri: "Non siamo davanti a uno psicodramma", ha detto il presidente nerazzurro. Ammettendo, però, che c’è stato un calo oggettivo della squadra: "Siamo in una situazione di difficoltà, involuzione, legata forse agli infortuni, alla stanchezza per un insieme di partite".
Nel discorso del dirigente varesino, la parole più interessante è ‘involuzione’, che sottintende ovviamente un peggioramento nel gioco. Nelle ultime settimane, i principi cardine della filosofia di Chivu sono stati messi in discussione da due fattori: la sopracitata assenza del capitano, nonché leader tecnico-emotivo, e una condizione fisica non propriamente smagliante. In un colpo solo, l’Inter ha perso l’efficacia nella verticalità e ha calato l’intensità nella riaggressione. Così stando le cose, il 3-5-2 appare troppo prevedibile perché l’Inter non riesce ad attaccare velocemente e, infatti, ultimamente si vedono piogge di cross che portano pochi benefici offensivi e rischiano di costare caro anche a livello di transizioni negative. Scenari pericolosi, se si guarda il calendario che prevede Roma e Como alla ripresa del campionato, due snodi decisivi nella corsa tricolore.
"Non è tutto dovuto" come ha fatto notare Kolarov e "Non è uno psicodramma" come dice Marotta, ma non sarebbe stato meglio trasmettere all’esterno messaggi più positivi per far uscire l'ambiente da questo loop nocivo in cui passato, presente e futuro si mischiano? Ieri sera, ad esempio, sono bastate tre parole per rasserenare la situazione, 'Manca sempre meno', scritto da Lautaro Martinez su Instagram per annunciare il suo ormai prossimo ritorno in campo. Basterà?
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:46 Torna in campo Adriano: l'ex Imperatore nerazzurro giocherà col Brasile il Duelo de Leyendas America
- 23:32 Javier Zanetti presta il suo volto per Me By Canali, nuovo servizio del fornitore nerazzurro
- 23:16 Francia, Mbappé: "Possiamo schierare diversi tridenti d'attacco senza sacrificare la qualità"
- 23:02 U17, da 0-2 a 3-2: l'Italia ribalta il Portogallo con una grande ripresa. L'interista Donato in campo nel finale
- 22:48 Francia, ci sarà spazio per Thuram tra Brasile e Colombia. Deschamps: "L'obiettivo è vedere più giocatori possibili"
- 22:34 Freuler 'tifa' Italia: "Spero vada al Mondiale, sarebbe importante per tutto il movimento"
- 22:20 Casemiro, non solo Inter: sull'ex Real spuntano due club di MLS. E resta vivo l'interesse dell'Al Ittihad
- 22:07 U18, debutto convincente nelle qualificazioni europee: 3-0 alla Scozia. 90' per l'interista Bovio
- 21:52 Tardelli: "Da anni i club e la Lega non aiutano Nazionale e calcio italiano. Gente come Esposito merita fiducia"
- 21:37 Dopo l'addio al nuovo stadio dell'Inter, i Cabassi valutano un'idea alternativa per l’area di Rozzano
- 21:21 U19, Bollini: "Un orgoglio Esposito e Pisilli con la Nazionale maggiore. Oggi ho fatto vedere le loro foto al gruppo e..."
- 21:07 Addio a Open Var? Il Ceo di DAZN chiarisce: "Peggiorerebbe la situazione. Il 90% dei clienti vuole che continui"
- 20:54 Sky - Italia-Irlanda del Nord, riecco Bastoni: Gattuso lo ha provato nell'undici titolare
- 20:53 U19, Bollini: "Un orgoglio Esposito e Pisilli con la Nazionale maggiore. Oggi ho fatto vedere le loro foto al gruppo e..."
- 20:40 Castellacci (ex medico della Nazionale): "Anche l'anno scorso l'Inter ha avuto un calo. Il Napoli è più in forma"
- 20:26 Abodi carica l'Italia: "Siamo artefici del nostro destino. Gattuso è la persona migliore per dirigere quest'orchestra"
- 20:12 Valore rose Serie A: il Como cresce, Napoli e Inter no. La rosa nerazzurra resta comunque la più ricca in cima
- 19:57 U19, netto 3-0 all'Ungheria: Iddrissou mattatore con una doppietta. In campo anche Cocchi (assist), Mosconi e Marello
- 19:43 Zambrotta: "Il ruolo del terzino è cambiato molto, ora si pensa molto ad attaccare. Prendete l'Inter"
- 19:28 Inter, due senatori a fine ciclo: ultimi mesi nerazzurri per Darmian, Mkhitaryan valuta il ritiro
- 19:14 Fiorentina-Inter, Bisseck davanti a Esposito. Poi (quasi) nulla
- 19:00 Rivivi la diretta! BARCA-BASTONI, c'è anche il LIVERPOOL: la priorità è SEMPRE l'INTER! Italia, OBBLIGO Mondiale
- 18:50 Lautaro Martinez corre verso Inter-Roma e rassicura i tifosi con tre parole: "Manca sempre meno"
- 18:36 Bookies - Italia-Irlanda del Nord, fiducia in Esposito: si punta sul suo gol
- 18:22 Croazia pronta per i due test con Colombia e Brasile, Dalic: "I giocatori sono in forma, giocheranno tutti"
- 18:15 Sky - Bastoni, buone sensazioni verso Italia-Irlanda del Nord: l'interista ha iniziato l'allenamento in gruppo
- 18:08 INTER-ROMA inaugura un mini-campionato di 8 partite: CHIVU può riabbracciare TRE PILASTRI
- 17:54 Yes Cup 2026: a Milano torna il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia
- 17:39 Cubarsì: "I like di Bastoni? Ci seguiamo su Instagram da colleghi. Al Barça ci sono centrali forti"
- 17:25 Retegui: "Paura della concorrenza di Pio Esposito? No, non c'è competizione tra noi"
- 17:10 Gattuso: "Bastoni ancora da valutare, ieri 35% di lavoro col gruppo. Merito per la voglia di esserci"
- 16:56 Materazzi: "Tutti aspettano l'Italia al Mondiale. So quanto ci tengono Buffon e Gattuso"
- 16:41 Bonolis a SM: "Sei punti non sono pochi, l'Inter può farcela. Fatti strani ne sono accaduti ma..."
- 16:27 Nessun problema per Zielinski, il ct polacco Urban rassicura: "Tutti i giocatori saranno a mia disposizione"
- 16:13 Tarantino lascia l'Inter per accasarsi alla Roma. Ma in giallorosso lo attende un incarico diverso
- 15:58 CIES - Under 23 più costosi, solo Yildiz vale più di Pio Esposito. Che plusvalenze Sucic e Bonny
- 15:45 fcinBastoni, priorità al rinnovo con l'Inter. Andrebbe via solo per una ragione. E non c'è solo il Barcellona
- 15:31 Mkhitaryan: "All'Inter ti trovi benissimo dal primo giorno". E De Vrij carica: "Vinciamo ancora"
- 15:17 Frattesi: "Ho voluto l'Inter a tutti i costi e voglio dare ancora un contributo". Zielinski: "Per noi sei importante"
- 15:03 Pizzi: "Ad avercene in Italia come Pio Esposito. Quello dell'Inter è un calo fisico e fisiologico"
- 14:49 Bastoni e Dimarco in coro: "L'Inter è una seconda famiglia. Questo ha fatto sì che siamo ancora qui"
- 14:35 Degen, DS Basilea: "Sommer mio candidato ideale per la porta. Spero che mi chiami presto"
- 14:20 Bonolis: "Napoli signora squadra, il Milan ha un c..o impressionante. Bastoni deve fare una scelta di vita"
- 14:07 Driessen pronostica: "Paesi Bassi fuori ai quarti nei Mondiali. Nell'Inter prima, Dumfries e De Vrij..."
- 13:53 Antonio Pintus: "In Spagna si fa sul serio anche in allenamento. Calcio italiano più lento per questo"
- 13:38 SM - Inter verso una rivoluzione estiva: chi andrà via e chi potrebbe arrivare
- 13:24 Domani la Turchia di Calhanoglu contro la Romania, Montella: "Non pensiamo alla sconfitta"
- 13:10 "IL PRESCELTO", il BARCELLONA vuole a tutti i costi BASTONI: i FISCHI possono incidere? L'INTER...
- 12:55 Calhanoglu e la Nazionale turca: "Ho ascoltato il mio cuore. Playoff Mondiali, sarà dura ma ce la faremo"
- 12:42 Bonolis: "Bastoni? In questa epoca tutto viene esasperato. Non puoi sbagliare mai"
- 12:28 Calhanoglu: "C'erano Juve e Barça, ma Inzaghi mi ha voluto fortemente all'Inter. Chivu? Accettato subito"
- 12:14 CdS - Mondiali, la Fifa ripagherà i club: quanto vale l'Italia al Mondiale per l'Inter
- 12:00 Francia, ultima chiamata per Marcus Thuram: incalzato da Ekitike, ora deve convincere Deschamps
- 11:45 Pazzini: "Esposito titolare contro l'Irlanda. Ma è sbagliato mettergli troppa pressione"
- 11:30 Compie oggi 69 anni Beppe Marotta: gli auguri dell'Inter a nome di tutti gli interisti
- 11:16 La Repubblica - Italia-Irlanda del Nord: Esposito insidia Kean-Retegui, il ct ci pensa perché...
- 11:02 Al Ittihad pronto a fiondarsi su Salah, Diaby verso la cessione. Opportunità per l'Inter
- 10:48 CdS - Inter-Roma, non solo Lautaro: anche Mkhitaryan al lavoro per esserci
- 10:34 Berti: "Scudetto e Coppa Italia: niente alibi, l'Inter deve vincere. Paura del Napoli? Non scherziamo"
- 10:20 Zoff: "Esposito come Paolo Rossi? No ai paragoni, ma ci spero. Se poi andremo al Mondiale..."
- 10:06 Sport - Bastoni primo obiettivo del Barça: offerta con contropartita. C'è già un nome gradito all'Inter
- 09:52 Carnevale: "Senza infortuni il Napoli sarebbe con l'Inter. Percentuali? Nerazzurri favoriti, ma..."
- 09:38 Panucci: "Inter, l'esperienza dell'anno scorso farà dare di più a tutti. Napoli? Senza infortuni..."
- 09:24 TS - Difesa Inter, Akanji unica certezza: da Bastoni a De Vrij, la situazione degli altri centrali
- 09:10 CdS - Internazionali, tutti gli impegni: Sucic ultimo a rientrare
- 08:56 CdS - Lautaro verso il rientro con la Roma: ecco perché è fondamentale per l'Inter
- 08:42 TS - Solet, Inter in prima fila: assalto dopo Pasqua. E c'è un retroscena
- 08:28 CdS - Thuram, rush finale decisivo: le inglesi ci pensano e l'Inter ha in mente un prezzo
- 08:14 Djorkaeff: "Inter, vincerai: ma è vietato mollare. Ecco cosa mi aspetto da Thuram"