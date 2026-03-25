Nelle scorse ore Mohamed Salah ha annunciato che a fine stagione lascerà il Liverpool per intraprendere una nuova avventura professionale. Ovviamente, la domanda principale è dove deciderà di andare la stella egiziana classe '92, che a luglio sarà libero di cambiare maglia a parametro zero. Secondo l'agenzia di stampa qatariota Winwin, su Salah è già forte l'interesse di Al Ittihad e Al Qadsiah (con possibile inserimento dell'Al Hilal), pronte ovviamente a ricoprirlo d'oro e a ingaggiare un duello a suon di milioni per convincerlo.

Questo contesto può riguardare indirettamente anche l'Inter. L'Al Ittihad infatti è pronto a cedere Moussa Diaby per liberare il posto a Salah (biennale da 100 milioni di euro), con la massima disponibilità del giocatore a salutare la Saudi Pro League. Lo stesso Diaby che l'Inter avrebbe accolto a braccia aperte lo scorso gennaio, quando non si riuscì a trovare la quadra con il fondo saudita dal punto di vista economico per il trasferimento del classe '99 parigino. Operazione che potrebbe svilupparsi in estate, visto che i nerazzurri non hanno mollato definitivamente la presa su un calciatore che farebbe molto comodo a Cristian Chivu e che, messo in lista partenze, stavolta potrebbe rappresentare un'opportunità.