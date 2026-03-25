Javier Zanetti racconta l'identità di Me By Canali, il servizio esclusivo Made to Measure di Canali, che pone il cliente al centro del processo creativo per offrire un’esperienza di guardaroba completamente personalizzata. Un servizio che nasce dall’ascolto e si traduce in capi costruiti attorno alla personalità, allo stile di vita e alle esigenze di chi li indossa. Il vice president nerazzurro si presta quindi al ruolo di testimonial, riconoscendosi in valori come disciplina, determinazione e ricerca dell’eccellenza che hanno guidato la sua carriera e definiscono l’approccio sartoriale di Canali.

Per Zanetti, esempio di coerenza e solidità dentro e fuori dal campo, Me by Canali esprime un’eleganza sobria e senza tempo, costruita con misura e autorevolezza. Lo stile diventa così estensione naturale della sua identità e dei valori che lo hanno reso un’icona sportiva.