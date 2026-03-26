Alessandro Bastoni è sempre più l'obiettivo numero uno del Barcellona, come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport. Per prenderlo servono tra i 70 e gli 80 milioni di euro, nonché un ingaggio da 5 milioni netti l'anno. Al momento l'Inter non ha preclusioni sulla cessione: in rossa non ci sono incedibili ad eccezione di Lautaro Martinez e Pio Esposito.

Dalla Spagna potrebbe arrivare un'offerta con una contropartita, come ieri su Sport si fa il nome di Gerard Martin, mancino classe 2002 che ovviamente farebbe solo da parziale "cuscinetto" alla cifra. Con quei 70 milioni, almeno, l'Inter andrebbe poi su Koné, Vicario e su un esterno d'attacco in previsione di un cambio modulo.

Da parte sua oggi Bastoni pensa solo alla nazionale. E si vedrebbe all'Inter anche in futuro. Lunedì scorso il suo agente Tullio Tinti è passato in sede per parlare del momento complicato che sta vivendo il ragazzo ed è plausibile che si sia parlato del Barcellona.