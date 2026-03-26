Prosegue l'iter di recupero di Lautaro Martinez che, approfittando della pausa del campionato, sta lavorando sodo alla Pinetina per tornare a disposizione di Cristian Chivu in tempo per Inter-Roma, in programma il prossimo 5 aprile, a San Siro. Oggi, il Toro ha lavorato sul campo, con le scarpe da tennis, toccando anche la palla, come si può apprezzare dalle foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Tutto, insomma, procede secondo i piani. Ieri, non a caso, l'argentino aveva scritto 'Manca sempre meno' riferendosi al suo rientro ormai imminente in gruppo.  

Sezione: Focus / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 16:26
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.