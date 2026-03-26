Prosegue l'iter di recupero di Lautaro Martinez che, approfittando della pausa del campionato, sta lavorando sodo alla Pinetina per tornare a disposizione di Cristian Chivu in tempo per Inter-Roma, in programma il prossimo 5 aprile, a San Siro. Oggi, il Toro ha lavorato sul campo, con le scarpe da tennis, toccando anche la palla, come si può apprezzare dalle foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Tutto, insomma, procede secondo i piani. Ieri, non a caso, l'argentino aveva scritto 'Manca sempre meno' riferendosi al suo rientro ormai imminente in gruppo.