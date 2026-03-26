Alessandro Bastoni contempla solo due opzioni per il suo futuro sportivo: il rinnovo con l'Inter o un trasferimento al Barcellona, la sua destinazione preferita in caso di addio alla Milano nerazzurra, a dispetto delle allettanti proposte che ha ricevuto dalla Premier League. Secondo il quotidiano catalano Sport, i club blaugrana è a conoscenza di questa situazione da mesi, motivo per cui il direttore sportivo, Deco, si è messo in contatto con l'entourage del giocatore già lo scorso dicembre, anticipando la concorrenza. Ora arriva il difficile, ovvero convincere l'Inter: stando a Sport, la proposta culé prevederebbe l'inserimento di un giocatore oltre a un conguaglio. Tutta plusvalenza per le casse della società di Viale della Liberazione che, poi, sempre secondo Sport, rilancerebbe il progetto sportivo con almeno due acquisti top.